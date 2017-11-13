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Хави Гарсия: чемпионат мира изменит ваше представление о России

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия призвал испанских болельщиков приехать в Россию на чемпионат мира-2018.

"В России любят футбол. Санкт-Петербург великолепен, а "Зенит" лучший клуб в России. Болельщики поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Я всегда чувствовал теплое отношение к себе, когда меня узнавали на улицах.

В Испании люди стремятся провести отпуск на пляже, но я призываю всех отправиться в Россию на чемпионат мира. Это изменит ваше представление об этой стране. Турнир станет историческим моментом для России, там серьезно готовятся, построили великолепные стадионы, чтобы провести невероятный чемпионат мира", - передает слова Гарсии ТАСС.
Теги: Хави Гарсия
Сегодня, 08:29
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