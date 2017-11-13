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Сборная Испании приехала в отель на автобусе "Зенита"

Сборная Испании заселилась в отель в Санкт-Петербурге. Из аэропорта до отеля испанцы приехали на автобусе "Зенита", отмечает "Советский спорт".

Открытая тренировка сборной Испании состоится вечером 13 ноября в Академии "Зенита".
Теги: Сборная Испании
Сегодня, 08:32
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