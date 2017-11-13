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Криштиану Роналду пошел со своей подругой в ресторан за несколько часов до родов (фото)

Как сообщалось ранее, Джорджина Родригес, подруга нападающего "Реала" Криштиану Роналду, родила футболисту дочку. Появившуюся на свет девочку назвали Алана Мартина.

В сети появились фотографии, на которых Роналду с Джорджиной отправились в ресторан всего за несколько часов до родов.

Теги: Роналду Реал
Сегодня, 08:42
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