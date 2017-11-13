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Алексей Сорокин: сейчас необходимо сделать выводы с прицелом на предстоящий ЧМ

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал проблему выхода с трибун "Лужников" после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1).

"Сейчас важно разобрать итоги организации матча Россия – Аргентина и сделать необходимые выводы с прицелом на предстоящий чемпионат мира. Конечно, исходные данные летом будущего года у нас будут несколько иными, чем были сейчас.

Уже заработает ближайший к "Лужникам" вестибюль метро "Спортивная", вокруг стадиона будет совсем другая среда – с дополнительной временной инфраструктурой, развлечениями для болельщиков, стендами партнеров и спонсоров ФИФА.

Как и на Кубке конфедераций, все будет спланировано с прицелом на то, чтобы болельщикам было комфортно и интересно до и после футбола провести досуг, рассчитанный на всю семью", - передает слова Сорокина "СЭ".
Теги: Сорокин
Сегодня, 09:03
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