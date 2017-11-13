Главный тренер сборной Швейцарии: мы проделали долгий путь, доволен своей командой

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал выход его команды на ЧМ-2018 после ничьей с Северной Ирландией (0:0) в ответном стыковом матче."Доволен своей командой и ее достижением за этот весь долгий путь. В финальном турнире ЧМ-2018 мы хотим пройти как можно дальше.Будем идти от матча к матчу, от соперника к сопернику, не забивая себе голову лишними мыслями", - цитирует Петковича Reuters.