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Главный тренер сборной Швейцарии: мы проделали долгий путь, доволен своей командой

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал выход его команды на ЧМ-2018 после ничьей с Северной Ирландией (0:0) в ответном стыковом матче.

"Доволен своей командой и ее достижением за этот весь долгий путь. В финальном турнире ЧМ-2018 мы хотим пройти как можно дальше.

Будем идти от матча к матчу, от соперника к сопернику, не забивая себе голову лишними мыслями", - цитирует Петковича Reuters.
Теги: Сборная Швейцарии
Сегодня, 09:11
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