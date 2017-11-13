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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Горбатенко: слава богу, что "Арсенал" назначил Миодрага Божовича
Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко прокомментировал результаты команды под руководством Миодрага Божовича.
- В первом круге вы обыграли ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Получается, «Арсеналу» легче в тех матчах, где изначально, казалось, немного шансов на победу?
- Не соглашусь, что у нас где-то было поменьше шансов. В этом году чемпионат России на редкость плотный, все команды примерно равны. Каждый может отобрать очки у лидеров. Кто-то, может, удивился, что мы победили ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Но нам в каждой игре нужна победа. Где-то, безусловно, везение было на нашей стороне. Но, например, у «Локомотива» мы тоже могли отобрать очки, мы играли ничем не хуже их. Возможно, ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» немного недооценили «Арсенал». Но мы не должны думать за них, нам надо играть в свой футбол. Для нас нет разницы, с кем набирать очки – с «Зенитом» или Хабаровском.
- Может, пора «Арсеналу» замахнуться на Европу?
- Если посмотреть наверх, то действительно до зоны еврокубков три очка. Но и до зоны вылета всего шесть очков. Два неудачных матча, и ты в стыковых играх. Мы сейчас не задумываемся о таблице и наших перспективах. О еврокубках тем более думать пока рано. Сейчас все наши мысли о предстоящей игре с «Рубином». А в конце сезона уже посмотрим, чего мы достигли.
- Как охарактеризуете главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича?
- Миодраг Божович не нуждается в особом представлении. «Арсенал» – уже шестая российская команда Миодрага, его все прекрасно знают здесь. Он специалист очень высокого уровня, максималист по натуре. Сейчас у нас все хорошо в коллективе. Слава богу, что клуб назначил Миодрага Божовича главным тренером. «Арсенал» не ошибся, – передает слова Горбатенко "Р-Спорт".
- В первом круге вы обыграли ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Получается, «Арсеналу» легче в тех матчах, где изначально, казалось, немного шансов на победу?
- Не соглашусь, что у нас где-то было поменьше шансов. В этом году чемпионат России на редкость плотный, все команды примерно равны. Каждый может отобрать очки у лидеров. Кто-то, может, удивился, что мы победили ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Но нам в каждой игре нужна победа. Где-то, безусловно, везение было на нашей стороне. Но, например, у «Локомотива» мы тоже могли отобрать очки, мы играли ничем не хуже их. Возможно, ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» немного недооценили «Арсенал». Но мы не должны думать за них, нам надо играть в свой футбол. Для нас нет разницы, с кем набирать очки – с «Зенитом» или Хабаровском.
- Может, пора «Арсеналу» замахнуться на Европу?
- Если посмотреть наверх, то действительно до зоны еврокубков три очка. Но и до зоны вылета всего шесть очков. Два неудачных матча, и ты в стыковых играх. Мы сейчас не задумываемся о таблице и наших перспективах. О еврокубках тем более думать пока рано. Сейчас все наши мысли о предстоящей игре с «Рубином». А в конце сезона уже посмотрим, чего мы достигли.
- Как охарактеризуете главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича?
- Миодраг Божович не нуждается в особом представлении. «Арсенал» – уже шестая российская команда Миодрага, его все прекрасно знают здесь. Он специалист очень высокого уровня, максималист по натуре. Сейчас у нас все хорошо в коллективе. Слава богу, что клуб назначил Миодрага Божовича главным тренером. «Арсенал» не ошибся, – передает слова Горбатенко "Р-Спорт".
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