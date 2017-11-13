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Около 16 тысяч человек увидело кубок чемпионата мира в Волгограде

Около 16 тысяч человек увидели кубок чемпионата мира за пять дней его пребывания в Волгограде, сообщил представитель организаторов тура кубка.

С 8 по 12 ноября кубок находился в Волгоградской области. Его презентация состоялась на стадионе "Волгоград Арена" с участием двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, после чего кубок был выставлен на всеобщее обозрение в одном из торгово-развлекательных комплексов области.

Спортивный трофей также экспонировался в местной академии физкультуры, физкультурно-оздоровительном комплексе, парке, лицее, посетил детские дома и школы-интернаты области. В понедельник кубок направился в Краснодарский край.

Р-Спорт
Сегодня, 10:40
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