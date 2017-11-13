Главный тренер сборной Хорватии: с моих плеч упал огромный груз

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал выход команды на чемпионат мира 2018 года в России. Хорваты по сумме двух стыковых матчей победили команду Греции (4:1, 0:0)."Я не очень доволен игрой, но мы на чемпионате мира, и это сейчас самое важное. Мы достигли своей цели, а игра придет. С моих плеч упали десять тонн тяжелого груза и огромная ответственность. Теперь я могу сказать, насколько сложным получился последний месяц.Я знаю, что сейчас жители Хорватии празднуют успех. Мы к этому стремились, хотели принести радость, нужно отдать должное игрокам. Я готов продолжить работу, с моей стороны никаких проблем нет. Мы можем договориться за минуту, я горжусь своими ребятами", - подчеркнул Далич.