Игроки сборной Англии Харт и Триппьер вышли из ночного клуба, держась за руки (фото)

England aces Joe Hart and Kieran Trippier hold hands leaving nightclub at 3.30am same night… https://t.co/FeAvP5jtKG pic.twitter.com/KSNtY7W2eA — The Amed Post (@theamedpost) November 13, 2017

Футболисты сборной Англии Джо Харт и Киран Триппьер после товарищеского матча со сборной Германии (0:0) побывали в ночном клубе.Игроки покинули заведение в 3.30 утра, держась за руки, информирует The Sun.