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Игроки сборной Англии Харт и Триппьер вышли из ночного клуба, держась за руки (фото)

Футболисты сборной Англии Джо Харт и Киран Триппьер после товарищеского матча со сборной Германии (0:0) побывали в ночном клубе.

Игроки покинули заведение в 3.30 утра, держась за руки, информирует The Sun.

Теги: Сборная Англии Харт
Сегодня, 11:18
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(1)
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:16) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Мда.....нравы..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:54) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: alexpyat
Мало ли как бухие из клубов выходят, хотя так и хочется шутнуть, что Харт подхватил в клубе Триппьер laughing

ахахах)плюс)
но а вообще...вспомните молодость многих...кого-то и на руках выносили из баров


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 11:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
alexpyat,
smile
Регистрация: 22.11.2009
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:26) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Мало ли как бухие из клубов выходят, хотя так и хочется шутнуть, что Харт подхватил в клубе Триппьер laughing
Регистрация: 23.03.2016
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