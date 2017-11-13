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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игроки сборной Англии Харт и Триппьер вышли из ночного клуба, держась за руки (фото)
Футболисты сборной Англии Джо Харт и Киран Триппьер после товарищеского матча со сборной Германии (0:0) побывали в ночном клубе.
Игроки покинули заведение в 3.30 утра, держась за руки, информирует The Sun.
Игроки покинули заведение в 3.30 утра, держась за руки, информирует The Sun.
England aces Joe Hart and Kieran Trippier hold hands leaving nightclub at 3.30am same night… https://t.co/FeAvP5jtKG pic.twitter.com/KSNtY7W2eA— The Amed Post (@theamedpost) November 13, 2017
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