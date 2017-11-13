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Сборная Испании проведет тренировку на "Петровском"

Сборной Испании в преддверии товарищеского матча с командой России будет тренироваться на стадионе "Петровский", информирует пресс-служба РФС.

Занятие начнется сегодня в 19:00 мск. За полчаса до его начала в пресс-центре арены пройдет пресс-конференция главного тренера испанцев Хулена Лопетеги.
Теги: Сборная Испании
Сегодня, 11:29
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