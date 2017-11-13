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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лука Модрич: будет безумием не дать Даличу поработать на чемпионате мира
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отметил работу наставника команды Златко Далича и поблагодарил прежнего тренера Анте Чачича.
"Будет безумием не дать Даличу поработать на чемпионате мира. Он проделал феноменальную работу.
Также хочу поблагодарить нашего бывшего тренера Чачича. Мы вместе сделали это великое дело. Самое главное, что Хорватия пробилась на ЧМ", - приводит слова Модрича Goal.
"Будет безумием не дать Даличу поработать на чемпионате мира. Он проделал феноменальную работу.
Также хочу поблагодарить нашего бывшего тренера Чачича. Мы вместе сделали это великое дело. Самое главное, что Хорватия пробилась на ЧМ", - приводит слова Модрича Goal.
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