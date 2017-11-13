Лука Модрич: будет безумием не дать Даличу поработать на чемпионате мира

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отметил работу наставника команды Златко Далича и поблагодарил прежнего тренера Анте Чачича."Будет безумием не дать Даличу поработать на чемпионате мира. Он проделал феноменальную работу.Также хочу поблагодарить нашего бывшего тренера Чачича. Мы вместе сделали это великое дело. Самое главное, что Хорватия пробилась на ЧМ", - приводит слова Модрича Goal.