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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Булатов: на ЧМ у нас не будет конкурентоспособной сборной, это уже точно
Бывший игрок сборной России Виктор Булатов высказал мнение о национальной команде после прошедшего товарищеского матча с Аргентиной (0:1).
"Если бы сыграли с Аргентиной вничью, то можно было бы обозначить, что оборона всё-таки выстояла против одной из лучших атак в мире. А поражение, конечно, оставило только разочарование.
Не понравились, прежде всего, действия в нападении - идеи впереди вообще не чувствовалось. Плюс предоставили сопернику слишком много пространства в центре поля и возле своих ворот. Целиком отдали Аргентине преимущество, с огромным процентом уступили по контролю мяча. Далеко не один раз пришлось выручать на последнем рубеже Акинфееву.
Я не считаю, что сборная Аргентины во главе с Лионелем сыграла свой лучший матч и старалась на полную катушку. В какой-то степени наши с Месси справились и не дали ему полностью развернуться. Даже такому высококлассному игроку тяжело против обороняющейся всем составом команды.
С декабря 2010 года Россия готовилась к домашнему чемпионату мира только лишь в организационном плане, а в плане развития футбола ничего не делалось и до сих пор не делается. То, что на мундиале у нас не будет конкурентоспособной сборной, это уже точно. Нет предпосылок и к тому, что она станет таковой в ближайшие 5-6 лет", - цитирует Булатова "СЭ".
"Если бы сыграли с Аргентиной вничью, то можно было бы обозначить, что оборона всё-таки выстояла против одной из лучших атак в мире. А поражение, конечно, оставило только разочарование.
Не понравились, прежде всего, действия в нападении - идеи впереди вообще не чувствовалось. Плюс предоставили сопернику слишком много пространства в центре поля и возле своих ворот. Целиком отдали Аргентине преимущество, с огромным процентом уступили по контролю мяча. Далеко не один раз пришлось выручать на последнем рубеже Акинфееву.
Я не считаю, что сборная Аргентины во главе с Лионелем сыграла свой лучший матч и старалась на полную катушку. В какой-то степени наши с Месси справились и не дали ему полностью развернуться. Даже такому высококлассному игроку тяжело против обороняющейся всем составом команды.
С декабря 2010 года Россия готовилась к домашнему чемпионату мира только лишь в организационном плане, а в плане развития футбола ничего не делалось и до сих пор не делается. То, что на мундиале у нас не будет конкурентоспособной сборной, это уже точно. Нет предпосылок и к тому, что она станет таковой в ближайшие 5-6 лет", - цитирует Булатова "СЭ".
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