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Виктор Булатов: на ЧМ у нас не будет конкурентоспособной сборной, это уже точно

Бывший игрок сборной России Виктор Булатов высказал мнение о национальной команде после прошедшего товарищеского матча с Аргентиной (0:1).

"Если бы сыграли с Аргентиной вничью, то можно было бы обозначить, что оборона всё-таки выстояла против одной из лучших атак в мире. А поражение, конечно, оставило только разочарование.

Не понравились, прежде всего, действия в нападении - идеи впереди вообще не чувствовалось. Плюс предоставили сопернику слишком много пространства в центре поля и возле своих ворот. Целиком отдали Аргентине преимущество, с огромным процентом уступили по контролю мяча. Далеко не один раз пришлось выручать на последнем рубеже Акинфееву.

Я не считаю, что сборная Аргентины во главе с Лионелем сыграла свой лучший матч и старалась на полную катушку. В какой-то степени наши с Месси справились и не дали ему полностью развернуться. Даже такому высококлассному игроку тяжело против обороняющейся всем составом команды.

С декабря 2010 года Россия готовилась к домашнему чемпионату мира только лишь в организационном плане, а в плане развития футбола ничего не делалось и до сих пор не делается. То, что на мундиале у нас не будет конкурентоспособной сборной, это уже точно. Нет предпосылок и к тому, что она станет таковой в ближайшие 5-6 лет", - цитирует Булатова "СЭ".
Теги: Булатов Сборная России
Сегодня, 12:05
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9
(4)
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:08) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: interested
Зачем публиковать пораженческие материалы? Чтобы сеять уныние и апатию?

Тогда твой кумир Губерниев. Перед Аргентиной он сказал
- Наши футболисты всех победят и начнут прямо сегодня!


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sewer 79


Играть в такое, что мы увидели в субботу после 14 проведенных матчей, за такое Стасу нужно покупать большой чемодан и отправлять в большое путешествие на родину, в Австрию.

Чё тут говорить, все мы видели игру нашей сборной, с тремя напами, на прошедшем Евро. Все мы убедились, что эта схема не для нас, не вывозим. А Стасу насрать. Он и Шишкина в опору воткнуть умудрялся.
Регистрация: 21.03.2011
№7 Написал: Phil Москва (Сегодня, 12:57) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Вот если бы 0-0, тогда было бы ого-го ! А 0-1, это провал ! Разница конечно космическая. Чушь какую-то несёт. Тем более, что гол из "вне игры" был забит. Играли очень даже неплохо, и играли между прочим, с Аргентиной. А что, лучше была сборная, например, при Адвокате ? Да в разы хуже. Кто эту кампанию вообще затеял по охаиванию сборной? Скорее всего - питерские. Их-то сейчас там практически и нет, вот и рвут волосы на заднице. А от какорина толку - как от козла молока ..
Регистрация: 5.06.2017
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35) #
  • +3
  •  (7)

Виктор, что не будет конкурентноспособной сборной говорило 90% болельщиков, что с Саламычем не получится, но дело как раз не в игроках, тех кто имеется достаточно для выхода из группы, но очевидно Станислав не имеет понимания построения игры или его понимания недостаточно для восприятия нынешними футболистами.

Играть в такое, что мы увидели в субботу после 14 проведенных матчей, за такое Стасу нужно покупать большой чемодан и отправлять в большое путешествие на родину, в Австрию.

Испания сильней Аргентины, а значит нашим будет непросто, в любом случае удачи.

Мутко полный чудакс выбором тренера сказочно напортачил , Бердыев в прошлом году казался нашим Месси, Мутко же выбрал Дмитрия Тарасова, не в обиду Тарасову.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:23) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Булатов
в плане развития футбола ничего не делалось и до сих пор не делается.


Хотелось бы по этому поводу комментарий Мутко услышать.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№4 Написал: interested (Сегодня, 12:23) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Зачем публиковать пораженческие материалы? Чтобы сеять уныние и апатию?
Регистрация: 18.10.2013
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 12:18) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dreamcatcher
Игрокам не хватает физики и техники.

С Аргентиной сложно было бы оценить степень готовности по физике, да и по технике тоже. То что скорости принятия решений не хватало это очевидно. Ну и отсюда огрехи технические. И это за месяц - два не наработаешь.
Регистрация: 3.06.2014
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:12) #
  • -1
  •  (5)

Игрокам не хватает физики и техники. И то и другое можно до ЧМ подтянуть через личные задания сборникам. Потом тест принять. А тренеру не надо ссать. Он даже в тов матчах играет в пять защитников! Когда же еще проверять возможности команды? На ЧМ? Придумывает какую то хрень...
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:11) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
С декабря 2010 года Россия готовилась к домашнему чемпионату мира только лишь в организационном плане, а в плане развития футбола ничего не делалось и до сих пор не делается. То, что на мундиале у нас не будет конкурентоспособной сборной, это уже точно. Нет предпосылок и к тому, что она станет таковой в ближайшие 5-6 лет", - цитирует Булатова


Золотые слова. странно, что все Мутки этого так и не поняли. А Черчесову то похер. Сложилось впечатление, что Стасу глубоко наплевать на результаты сборной.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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