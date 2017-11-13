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РФС опубликовал видео о матче Россия - Аргентина

Официальный сайт РФС опубликовал видео, посвященное товарищескому матчу сборных России и Аргентины.

Напомним, встреча состоялась 11 ноября в "Лужниках" и завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0.

Теги: Сборная России
Сегодня, 12:45
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№1 Написал: Руслан Сергеев (Сегодня, 13:00) #
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Акинфеев карсавчег
Регистрация: 13.05.2016
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