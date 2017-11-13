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Динияр Билялетдинов: с Испанией битвы ждать не стоит, думаю, будет ничья

Бывший хавбек сборной России Динияр Билялетдинов высказал свои ожидания от товарищеского матча между Россией и Испанией.

"Битвы ждать не стоит. Не думаю, что во вторник кто-то будет зубами грызть землю. Но посмотреть матч интересно: всё-таки у соперника другая культура футбола, своя манера обращения с мячом.

Любопытны и тактические нюансы: как обе команды станут перемещаться на поле, как будут работать связки. Ставлю на ничью - 1:1. У нас забьёт Смолов.

На чемпионате мира-2018 российская команда должна выйти из группы. А дальше уже важен эмоциональный момент. Попадание в плей-офф психологически разгрузит футболистов, так что возможны любые варианты. Чудеса случаются!", - передает слова Билялетдинов официальный сайт УЕФА.
Теги: Билялетдинов Д. Сборная России
Сегодня, 12:57
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Не думай - не будет. По игре точно наши ничьей не заслужат.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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