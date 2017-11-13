Андрей Аршавин попал в топ-пять лучших игроков Казахстана

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин вошел в пятерку лучших игроков чемпионата Казахстана 2017 года, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана.Лучшим игроком года по итогам голосования руководителей клубов, главных тренеров, а также капитанов команд признан выступавший за "Кайрат" форвард Жерар Гоу, который стал лучшим бомбардиром чемпионата с 24 голами. Гоу получил 41 балл.Второе и третье места заняли игроки "Астаны" Патрик Твумаси (29) и Дмитрий Шомко (25), 36-летний Аршавин (14) стал пятым. Каждый из респондентов составлял тройку лучших игроков, за первое место присваивалось три балла, за второе - два, за третье - один.