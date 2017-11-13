"Зенит" поздравил Андрея Лунева с 26-летием

Андрею Луневу — 26! С днем рождения! ? pic.twitter.com/a2bDBKrZYz — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 13, 2017

"Зенит" поздравил с днем рождения вратаря команды Андрея Лунева - 13 ноября, голкиперу исполняется 26 лет.Лунев перешел в "Зенит" в декабре 2016 года из "Уфы".