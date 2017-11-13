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"Зенит" поздравил Андрея Лунева с 26-летием

"Зенит" поздравил с днем рождения вратаря команды Андрея Лунева - 13 ноября, голкиперу исполняется 26 лет.

Лунев перешел в "Зенит" в декабре 2016 года из "Уфы".

Теги: Зенит Лунев
Сегодня, 13:56
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