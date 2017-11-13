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Президент "Урала" подарил автомобиль тренеру детской школы

Президент "Урала" и мини-футбольного клуба "Синара" Григорий Иванов организовал традиционный праздник для тренеров детских школ своих команд. На праздничный вечер были приглашены тренеры и сотрудники школ.

Иванов отметил успехи благодарственными письмами, а тренер команды девушек СДЮСШОР "ВИЗ" Игорь Новиков получил от Иванова ключи от автомобиля, передает пресс-служба "Урала".

Теги: Урал
Сегодня, 14:01
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