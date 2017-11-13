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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "Урала" подарил автомобиль тренеру детской школы
Президент "Урала" и мини-футбольного клуба "Синара" Григорий Иванов организовал традиционный праздник для тренеров детских школ своих команд. На праздничный вечер были приглашены тренеры и сотрудники школ.
Иванов отметил успехи благодарственными письмами, а тренер команды девушек СДЮСШОР "ВИЗ" Игорь Новиков получил от Иванова ключи от автомобиля, передает пресс-служба "Урала".
Иванов отметил успехи благодарственными письмами, а тренер команды девушек СДЮСШОР "ВИЗ" Игорь Новиков получил от Иванова ключи от автомобиля, передает пресс-служба "Урала".
Григорий Иванов подарил автомобиль тренеру школы по футболу «ВИЗ» https://t.co/69ot0OY5jT pic.twitter.com/U8bxZIGB7N— ФК Урал (@FCURAL) November 13, 2017
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