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Алан Ширер: Дринкуотер больше не должен вызываться в сборную Англии

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер раскритиковал полузащитника "Челси" Даниела Дринкуотера за отказ от вызова в национальную команду.

"Меня удивляет сама постановка вопроса: игрок отказывается от вызова в национальную команду, потому что мало играет в этом сезоне. Дринкуотер, о чем ты думал? Если ты мало играешь, используй возможность сыграть больше! Это не тот человек, которого я хотел бы видеть в своей команде. С таким отношением Дринкуотера вообще больше не стоит вызывать в сборную", - цитирует Ширера The Sun.
Теги: Ширер Сборная Англии
Сегодня, 18:06
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