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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алан Ширер: Дринкуотер больше не должен вызываться в сборную Англии
Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер раскритиковал полузащитника "Челси" Даниела Дринкуотера за отказ от вызова в национальную команду.
"Меня удивляет сама постановка вопроса: игрок отказывается от вызова в национальную команду, потому что мало играет в этом сезоне. Дринкуотер, о чем ты думал? Если ты мало играешь, используй возможность сыграть больше! Это не тот человек, которого я хотел бы видеть в своей команде. С таким отношением Дринкуотера вообще больше не стоит вызывать в сборную", - цитирует Ширера The Sun.
"Меня удивляет сама постановка вопроса: игрок отказывается от вызова в национальную команду, потому что мало играет в этом сезоне. Дринкуотер, о чем ты думал? Если ты мало играешь, используй возможность сыграть больше! Это не тот человек, которого я хотел бы видеть в своей команде. С таким отношением Дринкуотера вообще больше не стоит вызывать в сборную", - цитирует Ширера The Sun.
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