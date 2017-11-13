Легенды РФПЛ. Гарри О'Коннор

По традиции в перерыве на матчи сборных Александр Симбирский рассказывает о самых легендарных личностях за все время существования РФПЛ. Сегодня на очереди - шотландский бунтарь и простой эдинбургский парень Гарри, которого дважды заносило в нашу страну.В далеком 2000-м году, когда Эдинбург был еще тем городом, о котором нам рассказывал Ирвин Уэлш, местный паренек по имени Гарри дебютировал за "Хиберниан". В сезоне 2001/2002 молодой форвард уже начал стабильно появляться в стартовом составе команды с "Истер Роуд", а типичная британская роль нападающего-столба позволила О'Коннору влиться в суровые реалии шотландского чемпионата. На протяжении четырех лет Гарри рубился за "Хиберниан", а в сезоне 2004/2005 отгрузил сразу 14 голов в чемпионате и тем самым помог "Хиберниану" финишировать на третьем месте, сразу после "Глазго Рейнджерс" и "Селтика", естественно. Тогда, кстати, шотландский чемпионат по уровню был гораздо выше чем сейчас, а лигу населяли такие люди как Дадо Пршо, Жан-Ален Бумсонг и Стилян Петров.Неплохие показатели шотландца заинтересовали несколько клубов АПЛ и неожиданно московский "Локомотив", который, как мы все прекрасно помним, искал замену Дмитрию Сычеву (он порвал крестообразные связки летом 2005-го года). Если английские клубы предлагали молодому форварду зарплату чуть больше чем то, что было в "Хиберниане", то "Локомотив" решил пойти напролом и одарил Гарри щедрой личкой - примерно 16 тысяч фунтов в неделю (в Шотландии О'Коннор получал две тысячи). Естественно, игрок сразу же собрал чемоданы и отправился в неизвестность. Сумма трансфера составила 1,6 миллионов фунтов.В Москве шотландца ждали мороз, пробки и Славолюб Муслин. О'Коннор не запомнился каким-то невероятным уровнем игры, хотя приковывал к себе большое внимание - по тем временам забитый татухами британец выглядел самой настоящей экзотикой для российского чемпионата, так что публике Гарри приглянулс. О'Коннор, впрочем, умел забивать важные голы. По какой-то причине особая магия шотландца распространилась только на московский "Спартак", который регулярно страдал от резкого превращения О'Коннора в нормального нападающего. Сам Гарри о своем старте карьеры в России рассказывал так: "За год с небольшим я существенно пополнил свой банковский счет, приобрел несколько дорогих машин, и вложился в недвижимость".Понятное дело, что с такими приоритетами у О'Коннора начали появляться проблемы с попаданием в стартовый состав, а тем временем жене футболиста надоела мрачная Москва, и она уехала обратно в Шотландию. Гарри тем временем жаловался в интервью, что таксисты сдирают с него бешеные деньги. Ну и, чего греха таить, как настоящий шотландец, О'Коннор в лучших традициях эдинбургской молодежи мог заложить за воротник перед тренировкой так, что если бы Гарри посадили с утра в автобус, то окна оперативно бы запотели.К тому времени О'Коннор успел поругаться и с тренерским штабом сборной Шотландии, где периодически в то время еще светился. В начале 2007-го с приходом Бышовца Гарри впал в жуткую депрессию и начал говорить о том, что мечтает попробовать свои силы в Англии. Той зимой О'Коннор признался в интервью: "Полгода уже не пью! А у моего дедушки и папы, кстати, отличная коллекция настоящего шотландского виски. Но мне это больше неинтересно. Я сохраняю себя свежим для общения с сыном и женой".Гарри каким-то образом умудрился сохранить себя свежим для очередного гола "Спартаку" в Кубке России, а в финале против "Москвы" и вовсе забил победный мяч в овертайме. Та победа запомнилась потерянным выражением лица Эрика Корчагина на общекомандном фото с кубком. Тогда еще в команде был Дмитрий Лоськов, а у Анатолия Бышовца еще не открылись чакры.Тем не менее, О'Коннор понял, что мавр сделал свое дело, мавру нужно уходить и окончательно забыл про мотивацию, дождавшись летнего трансферного окна. Как мы знаем, в Англии всегда существовал парадокс вкидывания огромной кучи денег на откровенно средних нападающих, поэтому "Бирмингем Сити" заплатил за шотландскую звезду РФПЛ 2,7 миллионов фунтов. После завершения сделки Гарри оперативно успел раздать кучу интервью, в которых нелестно отозвался о российских реалиях, не зная, что всего через пять лет ему придется вернуться обратно. Но не будем забегать вперед. Что интересно, в первом же матче О'Коннор забил в ворота "Сандерленда" и, казалось бы, должен был отбить вложенные в него средства, но дальше в жизни Гарри началась черная полоса.Сезон 2008/2009 начался для шотландца ударно - 3 гола в первых 3 матчах сезона. Затем последовала травма, потом еще одна, а далее О'Коннор вылетел вообще до конца сезона. Клуб говорил о том, что футболист перенес несколько операций и восстанавливается от повреждений, но только спустя много лет была раскрыта тайна - в один прекрасный момент отвязный шотландец провалил тест на наркотики, за что и был тайком дисквалифицирован на 9 месяцев."Бирмингем" не бросил своего игрока и отправил О'Коннора на интенсивный курс терапии в местную наркологическую клинику, после чего счастливый Гарри вернулся и заявил о своей готовности снова играть в футбол. Клуб продлил с игроком контракт еще на полгода, но, отмечая свое возвращение в большой футбол, О'Коннор напился и разбил свой "Феррари" где-то в окрестностях Бирмингема. В клубе такую выходку не оценили и сплавили форварда в аренду в "Барнсли".Летом 2011-го года блудный шотландец вернулся домой в "Хиберниан" и провел ударный сезон - 12 голов в 33 матчах позволили "хибс" не вылететь из чемпионата, а сам Гарри настолько возрадовался переменам в жизни, что начал по старой памяти нюхать кокаин. Впрочем, кто-то оперативно дал местным полицейским наводку на горе-футболиста и коллеги Брюса Робертсона повязали форварда, влепив ему 200 часов общественных работ за хранение наркотиков.Естественно, О'Коннор решил залечь на дно... в Томске. Неизвестно чем боссы "Томи" мотивировали подписание под ФНЛ возрастного нападающего из Шотландии, у которого на протяжении всей карьеры были явные проблемы с режимом. В первом же матче за "Томь" О'Коннор заработал удаление, отбегал еще 5 матчей, забил "Енисею", после чего понял, что Томск - это все-таки не Москва и снова ушел в запой. К тому же, "Томь" тогда испытывала серьезные финансовые проблемы и платить зарплату игрокам было нечем. В декабре 2012-го Гарри расторг с "Томью" контракт и вновь отправился домой.На родине обрюзгший форвард никому не пригодился и на два года исчез с радаров. В 2014 году Гарри возобновил карьеру в шотландском аналоге ФНЛ, усилиться бывшей звездой "Локомотива" решил местный "Гринок Моторн". Триумфального возвращения в футбол не получилось, так что О'Коннор решил попробовать себя на уровне футбольного лимба и с 2014 года бегает за любителей из шотландского "Селкерка".В феврале 2017-го грязный Гарри снова всплыл в новостных лентах - на этот раз форвард украл из магазина дорогой пиджак, а потом сам пришел в участок с повинной. О'Коннору выписали штраф на 700 фунтов и заставили извиниться перед магазином.Эйден Макгиди рассказывал о том, что перед переходом "Спартак" советовался с О'Коннором, стоит ли вообще ехать играть к "русским", мол, там медведи по улицам ходят и все такое. На что Гарри ответил, что ехать надо, ибо "в России потрясающие женщины, деньги и ночная жизнь". О'Коннор всегда брал от своей жизни обычного эдинбургского паренька максимум, таким мы его и запомним.