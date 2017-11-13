Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Ахмед Муса: игра с Аргентиной - хорошая подготовка к чемпионату мира

Нападающий "Лестера" и сборной Нигерии Ахмед Муса поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Аргентины, который состоится 14 ноября в Краснодаре.

"Я счастлив снова оказаться в России. Чувствую себя так, будто я снова дома. Матч с аргентинцами является хорошей проверкой для нас. Аргентина – команда мирового класса. Это хорошая подготовка для нас к чемпионату мира", - цитирует Мусу "Р-Спорт".
Теги: Муса Сборная Нигерии
Сегодня, 14:58
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тем более Ахмед ты уж им закатывал парочку!)Памятно!)
Регистрация: 30.10.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.