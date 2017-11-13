Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:32
Легенды РФПЛ. Гарри О'Коннор (2)
Легенды РФПЛ. Гарри О'Коннор (2)
08:45
Евгений Алдонин: реально ли выиграть у Испании? Все реально. Дома надо играть первым номером (9)
Евгений Алдонин: реально ли выиграть у Испании? Все реально. Дома надо играть первым номером (9)
Вчера, 23:46
Подруга Криштиану Роналду родила дочь (фото) (10)
Подруга Криштиану Роналду родила дочь (фото) (10)
Вчера, 23:40
Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира-2018 (2)
Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира-2018 (2)
Вчера, 22:35
Тренер сборной Италии: в группе с Испанией мы рассчитывали попасть только в стыковые матчи (1)
Тренер сборной Италии: в группе с Испанией мы рассчитывали попасть только в стыковые матчи (1)
Вчера, 22:32
Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург (фото)
Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург (фото)
Вчера, 21:51
Андреас Гранквист: все давление на Италию, нам же терять нечего (2)
Андреас Гранквист: все давление на Италию, нам же терять нечего (2)
Три игрока "Амкара" вернулись в общую группу перед матчем с "Ростовом"
Защитник Петар Занев, а также полузащитники Павел Комолов и Сергей Баланович приступили к тренировкам в общей группе "Амкара" перед матчем 17-го тура РФПЛ с "Ростовом", передает официальный сайт пермяков.
"В общую группу вернулись Петар Занев, Павел Комолов и Сергей Баланович. В списке травмированных остаётся Алексей Гасилин. Александр Рязанцев присоединился к команде, но тренируется по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Михаил Костюков, у которого травма приводящей мышцы бедра", - говорится в сообщении клуба.
"В общую группу вернулись Петар Занев, Павел Комолов и Сергей Баланович. В списке травмированных остаётся Алексей Гасилин. Александр Рязанцев присоединился к команде, но тренируется по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Михаил Костюков, у которого травма приводящей мышцы бедра", - говорится в сообщении клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.