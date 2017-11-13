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Три игрока "Амкара" вернулись в общую группу перед матчем с "Ростовом"

Защитник Петар Занев, а также полузащитники Павел Комолов и Сергей Баланович приступили к тренировкам в общей группе "Амкара" перед матчем 17-го тура РФПЛ с "Ростовом", передает официальный сайт пермяков.

"В общую группу вернулись Петар Занев, Павел Комолов и Сергей Баланович. В списке травмированных остаётся Алексей Гасилин. Александр Рязанцев присоединился к команде, но тренируется по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Михаил Костюков, у которого травма приводящей мышцы бедра", - говорится в сообщении клуба.
Теги: Амкар
Сегодня, 15:25
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