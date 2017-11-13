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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ахмед Муса: Слуцкий добьется успеха в Англии
Нападающий "Лестера" Ахмед Муса считает, что главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий сможет добиться успеха в Англии.
"Слуцкий будет успешен в Англии. Я верю в него и считаю его очень хорошим тренером. Думаю, он достигнет еще большего уровня, – передает слова Мусы "Р-Спорт".
"Слуцкий будет успешен в Англии. Я верю в него и считаю его очень хорошим тренером. Думаю, он достигнет еще большего уровня, – передает слова Мусы "Р-Спорт".
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