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Ахмед Муса: Слуцкий добьется успеха в Англии

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса считает, что главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий сможет добиться успеха в Англии.

"Слуцкий будет успешен в Англии. Я верю в него и считаю его очень хорошим тренером. Думаю, он достигнет еще большего уровня, – передает слова Мусы "Р-Спорт".
Теги: Муса Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 15:52
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