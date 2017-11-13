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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Григорян: уверен, что итальянцы смогут забить два мяча шведам и победить
Бывший главный тренер главный тренер "Анжи" Александр Григорян поделился ожиданиями от матча Италия — Швеция в рамках отборочного этапа ЧМ-2018.
"Эту пару невозможно анализировать по уровню исполнительского мастерства. Он на порядок выше у сборной Италии. В то же время, мы видим, как она лихорадила во время отборочного этапа. И дело не только в крупном поражении от Испании. Она просто выглядит неубедительно. В команде есть целые связки из разных клубов. Например, Вентура пробовал связку из трёх центральных защитников "Ювентуса". Но главный тренер до сих пор сам не может до конца определиться. Его кидает из стороны в сторону – то он ставит трёх центрбеков, то играет с классической 4-4-2.
Тем не менее, очень трудно себе представить сборную Италии вне чемпионата мира. Плюс там есть игроки индивидуально сильные, которые могут решить исход матча: Инсинье из "Наполи" и Иммобиле из "Лацио", например. На флангах у Италии всегда агрессивно действует Кандрева, а в опорной зоне сыгранные Де Росси, Верратти и Пароло. Возможно, появится на поле нападающий "Интера" Эдер. Казалось бы, игроки высочайшего уровня. Но нет уверенности в итальянцах. Я думаю, что сборная Италии в этом матче выиграет. Счёт здесь сложно предсказать. Пропустят ли хозяева? На этот вопрос я не могу найти логический ответ. Шанс этого тоже велик. Но я уверен в том, что итальянцы смогут забить два мяча и победить", - цитирует Григоряна "Рейтинг Букмекеров".
"Эту пару невозможно анализировать по уровню исполнительского мастерства. Он на порядок выше у сборной Италии. В то же время, мы видим, как она лихорадила во время отборочного этапа. И дело не только в крупном поражении от Испании. Она просто выглядит неубедительно. В команде есть целые связки из разных клубов. Например, Вентура пробовал связку из трёх центральных защитников "Ювентуса". Но главный тренер до сих пор сам не может до конца определиться. Его кидает из стороны в сторону – то он ставит трёх центрбеков, то играет с классической 4-4-2.
Тем не менее, очень трудно себе представить сборную Италии вне чемпионата мира. Плюс там есть игроки индивидуально сильные, которые могут решить исход матча: Инсинье из "Наполи" и Иммобиле из "Лацио", например. На флангах у Италии всегда агрессивно действует Кандрева, а в опорной зоне сыгранные Де Росси, Верратти и Пароло. Возможно, появится на поле нападающий "Интера" Эдер. Казалось бы, игроки высочайшего уровня. Но нет уверенности в итальянцах. Я думаю, что сборная Италии в этом матче выиграет. Счёт здесь сложно предсказать. Пропустят ли хозяева? На этот вопрос я не могу найти логический ответ. Шанс этого тоже велик. Но я уверен в том, что итальянцы смогут забить два мяча и победить", - цитирует Григоряна "Рейтинг Букмекеров".
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