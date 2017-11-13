Алан Дзагоев: надеюсь, без Иско с Испанией будет легче играть





Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о подготовке команды к предстоящему товарищескому матчу с Испанией."В принципе с испанцами будет тяжело, все сборные с ними показывают не лучшую игру, потому что испанцы сажают на контроль мяча. Но у них будут слабые места, этим надо будет воспользоваться""Мое физическое состояние не оптимальное, но над ним можно поработать.- В сборной Испании нравится Иско, но его не будет"- Амбиции есть, но не всегда все складывается так, как хочешь. Впереди чемпионат мира, надеюсь, получится осуществить мечту и поиграть за границей".