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Алан Дзагоев: надеюсь, без Иско с Испанией будет легче играть

Алан Дзагоев: надеюсь, без Иско с Испанией будет легче игратьПолузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о подготовке команды к предстоящему товарищескому матчу с Испанией.

"В принципе с испанцами будет тяжело, все сборные с ними показывают не лучшую игру, потому что испанцы сажают на контроль мяча. Но у них будут слабые места, этим надо будет воспользоваться"

Как оцениваете свою физическую форму?

"Мое физическое состояние не оптимальное, но над ним можно поработать.

- Кто вам нравится в составе соперника?

- В сборной Испании нравится Иско, но его не будет"

- Есть ли у вас амбиции поиграть за границей?

- Амбиции есть, но не всегда все складывается так, как хочешь. Впереди чемпионат мира, надеюсь, получится осуществить мечту и поиграть за границей".



Rusfootball.info
Теги: Дзагоев
Сегодня, 16:35
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№3 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 18:08) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: rocker31
АЛАН ДЗАГОЕВ: НАДЕЮСЬ, БЕЗ ИСКО С ИСПАНИЕЙ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ИГРАТЬ

А ещё легче,будет без самой Испани ! Можно с Динамо опять сгонять,поднять самооценку...


БРАВИССИСМО!!!
Регистрация: 4.10.2010
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
АЛАН ДЗАГОЕВ: НАДЕЮСЬ, БЕЗ ИСКО С ИСПАНИЕЙ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ИГРАТЬ

А ещё легче,будет без самой Испани ! Можно с Динамо опять сгонять,поднять самооценку...
Регистрация: 14.02.2007
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (3)

где тут про ЛЕГЧЕ

удачи Дзага за границей, только интересно где? в Казахстане?


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Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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