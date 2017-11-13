Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:18
Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
16:11
Сергей Ревякин покинул "Арарат" (1)
Сергей Ревякин покинул "Арарат" (1)
14:32
Легенды РФПЛ. Гарри О'Коннор (3)
Легенды РФПЛ. Гарри О'Коннор (3)
08:45
Евгений Алдонин: реально ли выиграть у Испании? Все реально. Дома надо играть первым номером (9)
Евгений Алдонин: реально ли выиграть у Испании? Все реально. Дома надо играть первым номером (9)
Алан Дзагоев: надеюсь, без Иско с Испанией будет легче играть
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о подготовке команды к предстоящему товарищескому матчу с Испанией.
"В принципе с испанцами будет тяжело, все сборные с ними показывают не лучшую игру, потому что испанцы сажают на контроль мяча. Но у них будут слабые места, этим надо будет воспользоваться"
Как оцениваете свою физическую форму?
"Мое физическое состояние не оптимальное, но над ним можно поработать.
- Кто вам нравится в составе соперника?
- В сборной Испании нравится Иско, но его не будет"
- Есть ли у вас амбиции поиграть за границей?
- Амбиции есть, но не всегда все складывается так, как хочешь. Впереди чемпионат мира, надеюсь, получится осуществить мечту и поиграть за границей".
Rusfootball.info
"В принципе с испанцами будет тяжело, все сборные с ними показывают не лучшую игру, потому что испанцы сажают на контроль мяча. Но у них будут слабые места, этим надо будет воспользоваться"
Как оцениваете свою физическую форму?
"Мое физическое состояние не оптимальное, но над ним можно поработать.
- Кто вам нравится в составе соперника?
- В сборной Испании нравится Иско, но его не будет"
- Есть ли у вас амбиции поиграть за границей?
- Амбиции есть, но не всегда все складывается так, как хочешь. Впереди чемпионат мира, надеюсь, получится осуществить мечту и поиграть за границей".
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.