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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На матч Россия – Испания продано 32,5 тысяч билетов
К вечеру понедельника было продано 32,5 тысяч билетов на контрольный матч Россия – Испания, сообщает "Спорт-Экспресс".
При этом в продажу поступило всего 56,5 тысяч билетов – такова вместимость стадиона "Санкт-Петербург" на матчах РФПЛ. На ЧМ-2018 за счет временных трибун она возрастет до 68 тысяч мест, но во время товарищеской игры сборных эти трибуны задействовать не будут.
При этом в продажу поступило всего 56,5 тысяч билетов – такова вместимость стадиона "Санкт-Петербург" на матчах РФПЛ. На ЧМ-2018 за счет временных трибун она возрастет до 68 тысяч мест, но во время товарищеской игры сборных эти трибуны задействовать не будут.
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