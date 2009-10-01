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На матч Россия – Испания продано 32,5 тысяч билетов

К вечеру понедельника было продано 32,5 тысяч билетов на контрольный матч Россия – Испания, сообщает "Спорт-Экспресс".

При этом в продажу поступило всего 56,5 тысяч билетов – такова вместимость стадиона "Санкт-Петербург" на матчах РФПЛ. На ЧМ-2018 за счет временных трибун она возрастет до 68 тысяч мест, но во время товарищеской игры сборных эти трибуны задействовать не будут.
Теги: Сборная России Сборная Португалии
Сегодня, 17:12
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(1)
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Я конечно всегда болел и буду болеть за сборную,но эти 32,5 тыс человек,что купили билеты(а их вероятно будет ещё больше)... Просто снимаю перед ними шляпу! Не вижу ни одной причины(ну,разве,если посмотреть на стадион,кто не видел) покупать билет на подобный товарищеский матч!Россию,в очередной раз будут возить,как детей во дворе. Я считаю,что Черчесов-не тренер(это раз) И подобная трусливая игра-это неуважение к болельщикам. Считаю,что из игроков,что в расположении сборной,можно извлечь значительно больше пользы. Ну,а про патриотичесие чувства я вообще промолчу.

Да будь игра не в 21-45 в будний день, да еще и товарняк, уверен был бы аншлаг, не иду именно по причине того, что не хочется в час-два ночи приезжать домой накануне работы


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Начало в 22.00 это домой попадёшь к часу-двум ночи, нет уж увольте(((
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:42) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
rocker31,
Да все проще, идут смотреть на испанцев. Не на наших же..наши качественный футбол давно не выдавали.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 17:40) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я конечно всегда болел и буду болеть за сборную,но эти 32,5 тыс человек,что купили билеты(а их вероятно будет ещё больше)... Просто снимаю перед ними шляпу! Не вижу ни одной причины(ну,разве,если посмотреть на стадион,кто не видел) покупать билет на подобный товарищеский матч!Россию,в очередной раз будут возить,как детей во дворе. Я считаю,что Черчесов-не тренер(это раз) И подобная трусливая игра-это неуважение к болельщикам. Считаю,что из игроков,что в расположении сборной,можно извлечь значительно больше пользы. Ну,а про патриотичесие чувства я вообще промолчу.
Регистрация: 14.02.2007
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