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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Давид де Хеа: знаем от кого из сборной России может исходить основная опасность
Вратарь сборной Испании Давид де Хеа на пресс-конференции перед товарищеским матчем против России отметил, что в составе россиян есть сильные футболисты.
- Я недавно играл в России с "МЮ". Наверное, предстоящий матч будет похож на тот, который был с ЦСКА. Россия - опасная команда. Тем более что они играют на домашней арене и болельщики будут громко поддерживать их. Мы знаем от кого из сборной России может исходить основная опасность. В отборе к ЧМ мы показали высокий уровень мастерства . Выполнили все, что говорил нам тренер. Нам нужно продолжать готовиться к ЧМ, - сказал голкипер.
Rusfootball.info
- Я недавно играл в России с "МЮ". Наверное, предстоящий матч будет похож на тот, который был с ЦСКА. Россия - опасная команда. Тем более что они играют на домашней арене и болельщики будут громко поддерживать их. Мы знаем от кого из сборной России может исходить основная опасность. В отборе к ЧМ мы показали высокий уровень мастерства . Выполнили все, что говорил нам тренер. Нам нужно продолжать готовиться к ЧМ, - сказал голкипер.
Rusfootball.info
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