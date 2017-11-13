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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер сборной Испании вышел из отеля в обнимку с Карпиным (видео)
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин поехал на тренировку вместе со сборной Испании.
Специалист вышел из отеля, где расположились испанцы, после чего обняв наставника команды Хулена Лопетеги, сел в автобус.
Специалист вышел из отеля, где расположились испанцы, после чего обняв наставника команды Хулена Лопетеги, сел в автобус.
Лопетеги вышел в обнимку с Карпиным pic.twitter.com/yhonTl1IDO— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) November 13, 2017
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