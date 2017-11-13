Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Главный тренер сборной Испании вышел из отеля в обнимку с Карпиным (видео)

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин поехал на тренировку вместе со сборной Испании.

Специалист вышел из отеля, где расположились испанцы, после чего обняв наставника команды Хулена Лопетеги, сел в автобус.

Теги: Лопетеги Карпин
Сегодня, 19:11
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: Миша Люберцы
чтобы к тебе так относились это надо - Заслужить...

Такая была мода на ТВ - иметь клоуна - были популярны Карпин в Испании и Тлялалаев в России - про другие страны не помню

Ты, как женские трусы снял с лица... так ещё больше стал похож на пациента палаты номер 6 из лечебницы Кащенко... дурик, куда трусы женские спрятал?...
Регистрация: 10.01.2014
№7 Написал: grisha (Сегодня, 20:52) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
чтобы к тебе так относились это надо - Заслужить...

Такая была мода на ТВ - иметь клоуна - были популярны Карпин в Испании и Тлялалаев в России, с кошками был в Германии один - про другие страны не помню
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: SHIGA
Валера уважаем в Европе и как игрок и как тренер ))

особенно как тренер...

Особенно, как человек... тренером можно быть, а вот , чтобы к тебе так относились это надо - Заслужить... Ну и ответь мне осел, кого ещё так уважают в той же Испании из наших? Что желчь не даёт покоя дурной голове? Лечи - мозги дурик...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: SHIGA
Валера уважаем в Европе и как игрок и как тренер ))

особенно как тренер...
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valentin
Цитата: Kytarba
Карпина больше ценят в Испании,чем в России,потому что там в футболе на первом плане футбол,в России в футболе футбол на последнем месте,здесь главное национальность футболиста laughing ,если хач,т.е.оскорбительное выражение в сторону кавказцев при этом Хач это Хачик (Армянское имя))) и Эстонец не в почете smile кроме этого главное футболист красношёкий или белошекий и главное ж0па какого цвета на счет ж0п здесь чемпионы мира,они должны туда заглянуть,понюхать и тогда определяют (по запаху)какого мастерство у футболиста..

Какая то невнятная хуерга, дружище.

Было иначе ? joy
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 19:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Kytarba
Карпина больше ценят в Испании,чем в России,потому что там в футболе на первом плане футбол,в России в футболе футбол на последнем месте,здесь главное национальность футболиста laughing ,если хач,т.е.оскорбительное выражение в сторону кавказцев при этом Хач это Хачик (Армянское имя))) и Эстонец не в почете smile кроме этого главное футболист красношёкий или белошекий и главное ж0па какого цвета на счет ж0п здесь чемпионы мира,они должны туда заглянуть,понюхать и тогда определяют (по запаху)какого мастерство у футболиста..

Какая то невнятная хуерга, дружище.


--------------------
...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Карпина больше ценят в Испании,чем в России,потому что там в футболе на первом плане футбол,в России в футболе футбол на последнем месте,здесь главное национальность футболиста laughing ,если хач,т.е.оскорбительное выражение в сторону кавказцев при этом Хач это Хачик (Армянское имя))) и Эстонец не в почете smile кроме этого главное футболист красношёкий или белошекий и главное ж0па какого цвета на счет ж0п здесь чемпионы мира,они должны туда заглянуть,понюхать и тогда определяют (по запаху)какого мастерство у футболиста..
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:37) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Валера уважаем в Европе и как игрок и как тренер ))
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.