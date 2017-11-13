Главный тренер сборной Испании вышел из отеля в обнимку с Карпиным (видео)

Лопетеги вышел в обнимку с Карпиным pic.twitter.com/yhonTl1IDO — Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) November 13, 2017

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин поехал на тренировку вместе со сборной Испании.Специалист вышел из отеля, где расположились испанцы, после чего обняв наставника команды Хулена Лопетеги, сел в автобус.