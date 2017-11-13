Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:42
Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро (8)
Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро (8)
16:18
Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
Игроки "Автомобилиста" и "Урала" собрали почти 500 тысяч рублей, сыграв в благотворительном матче
16:11
Сергей Ревякин покинул "Арарат" (1)
Сергей Ревякин покинул "Арарат" (1)
14:32
Легенды РФПЛ. Гарри О'Коннор (3)
Легенды РФПЛ. Гарри О'Коннор (3)
Сборная Армении выиграла у команды Кипра
Сборная Армении выиграла у команды Кипра в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Армения - Кипр 3:2
Гол: Ишханян, 17, Ароян, 39, Мхитарян, 63 (пен.) - Лаифис, 50, Сотириу, 89
Армения: Бегларян, Дагбашян, Ишханян, Ароян, Оганесян (Симонян, 76), Мхитарян (Андонян, 80), Овсепян, Малакян (Едигарян, 65), Пиццелли (Барсегян, 46), Кадымян (Озбилиз, 71), Корян (Григорян, 65)
Кипр: Пардо, Экономидес (Сотириу, 46), Меркис, Антониадес, Кастанос (Лаифис, 46), Филакту, Куряку, Деметриу (Артиматас, 69), Митидис, Христофи (Авраам, 59), Маргаса (Лабан, 46)
Предупреждения: Ароян, 58
Товарищеский матч
Армения - Кипр 3:2
Гол: Ишханян, 17, Ароян, 39, Мхитарян, 63 (пен.) - Лаифис, 50, Сотириу, 89
Армения: Бегларян, Дагбашян, Ишханян, Ароян, Оганесян (Симонян, 76), Мхитарян (Андонян, 80), Овсепян, Малакян (Едигарян, 65), Пиццелли (Барсегян, 46), Кадымян (Озбилиз, 71), Корян (Григорян, 65)
Кипр: Пардо, Экономидес (Сотириу, 46), Меркис, Антониадес, Кастанос (Лаифис, 46), Филакту, Куряку, Деметриу (Артиматас, 69), Митидис, Христофи (Авраам, 59), Маргаса (Лабан, 46)
Предупреждения: Ароян, 58
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.