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Сборная Армении выиграла у команды Кипра

Сборная Армении выиграла у команды Кипра в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Армения - Кипр 3:2

Гол: Ишханян, 17, Ароян, 39, Мхитарян, 63 (пен.) - Лаифис, 50, Сотириу, 89

Армения: Бегларян, Дагбашян, Ишханян, Ароян, Оганесян (Симонян, 76), Мхитарян (Андонян, 80), Овсепян, Малакян (Едигарян, 65), Пиццелли (Барсегян, 46), Кадымян (Озбилиз, 71), Корян (Григорян, 65)

Кипр: Пардо, Экономидес (Сотириу, 46), Меркис, Антониадес, Кастанос (Лаифис, 46), Филакту, Куряку, Деметриу (Артиматас, 69), Митидис, Христофи (Авраам, 59), Маргаса (Лабан, 46)

Предупреждения: Ароян, 58
Теги: Сборная Армении Сборная Кипра
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