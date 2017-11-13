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Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро

Бывший полузащитник сборной России и "Сельты" Александр Мостовой считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью добивается успехов благодаря бюджетам клубов.

"Они тратят по 300 миллионов евро на трансферы и могут приобретать лучших игроков. Я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро. Но есть и исключения. Например, Раньери и "Лестер", - цитирует Мостового AS.
Теги: Мостовой Моуринью Астон Вилла
Сегодня, 19:42
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№8 Написал: Shabnak (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас да. А как же "Порту"?
Регистрация: 28.01.2012
№7 Написал: zenit1970 Петербург (Сегодня, 21:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
А на Мостового в клубе Океан Находка! Тоже интересно взглянуть flushed
Регистрация: 6.03.2008
№6 Написал: grisha (Сегодня, 20:43) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Аленичев даже в основу не попадал,

В каждой команде есть клоун - Димка был им везде - от Порту да Думы )))))))))
Но гол забил - и в Порту и какой то беззащитной тётке ((((
Регистрация: 19.04.2017
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:41) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Aligator
Кроме Аленичева и Деку вокруг был просто мелкий туман

Аленичев даже в основу не попадал, студент, нашёл центрального в команде. laughing


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 20:33) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Marlboro131994
Так то он с низов начинал, и добивался успехов вообще без бюджета.

Да, с Порто ЛЧ брал, с сериньким игрочишкой Аленем.
С таким бюджетом высоких задач не ставят, Саша.

Ты (извиняюсь за французский)la urod вообще видел, как Порту с Моуринью брал кубки? Кроме Аленичева и Деку вокруг был просто мелкий туман. Попробуй придумать или вспомнить ещё хоть одну фамилию без интернета.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:16) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro131994
Так то он с низов начинал, и добивался успехов вообще без бюджета.

Да, с Порто ЛЧ брал, с сериньким игрочишкой Аленем.
С таким бюджетом высоких задач не ставят, Саша.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
вынес бы всех, у кого бюджет меньше.. ему бы увеличили бюджет.. вновь вынес бы всех.. снова увеличили.. вынес.. через 5 лет Астон Вилла - топ-клуб


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 19:51) #
  • +5
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Болеет за:
ЦСКА
Так то он с низов начинал, и добивался успехов вообще без бюджета.
Регистрация: 22.11.2009
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