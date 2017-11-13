Александр Мостовой: я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро

Бывший полузащитник сборной России и "Сельты" Александр Мостовой считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью добивается успехов благодаря бюджетам клубов."Они тратят по 300 миллионов евро на трансферы и могут приобретать лучших игроков. Я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро. Но есть и исключения. Например, Раньери и "Лестер", - цитирует Мостового AS.