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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Зрители на матче Россия - Испания отдельно смогут следить за игрой Иньесты или Глушакова
Первый канал объявил, что у зрителей будет несколько вариантов просмотра товарищеского матча между Россией и Испанией.
Предусмотрены возможности по просмотру игры с различных ракурсов и выбору комментаторского состава.
В телевизионном эфире матч прокомментирует Кирилл Дементьев, экспертом выступит Валерий Карпин.
На сайте Первого канала в паре с Виктором Гусевым встречу отработает участник конкурса #якомментатор Михаил Меламед из Барнаула. Также предусмотрен вариант просмотра игры без комментариев.
Зрителям будет предоставлены возможности все 90 минут смотреть игру Андреса Иньесты и Дениса Глушакова.
Во время матча на стадионе будет работать камера с обзором 360 градусов, которая позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных.
Предусмотрены возможности по просмотру игры с различных ракурсов и выбору комментаторского состава.
В телевизионном эфире матч прокомментирует Кирилл Дементьев, экспертом выступит Валерий Карпин.
На сайте Первого канала в паре с Виктором Гусевым встречу отработает участник конкурса #якомментатор Михаил Меламед из Барнаула. Также предусмотрен вариант просмотра игры без комментариев.
Зрителям будет предоставлены возможности все 90 минут смотреть игру Андреса Иньесты и Дениса Глушакова.
Во время матча на стадионе будет работать камера с обзором 360 градусов, которая позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных.
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