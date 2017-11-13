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Зрители на матче Россия - Испания отдельно смогут следить за игрой Иньесты или Глушакова

Первый канал объявил, что у зрителей будет несколько вариантов просмотра товарищеского матча между Россией и Испанией.

Предусмотрены возможности по просмотру игры с различных ракурсов и выбору комментаторского состава.

В телевизионном эфире матч прокомментирует Кирилл Дементьев, экспертом выступит Валерий Карпин.

На сайте Первого канала в паре с Виктором Гусевым встречу отработает участник конкурса #якомментатор Михаил Меламед из Барнаула. Также предусмотрен вариант просмотра игры без комментариев.

Зрителям будет предоставлены возможности все 90 минут смотреть игру Андреса Иньесты и Дениса Глушакова.

Во время матча на стадионе будет работать камера с обзором 360 градусов, которая позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных.
Сегодня, 20:19
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№6 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 21:26) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Saveger
Уже не знают, как привлечь зрителей к этому УГ, исповедуемому сборной РФии

СУГС !
Регистрация: 29.09.2011
№5 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 21:18) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Может лучше крупным планом Мутного, как себя будет вести он во время матча, ведь он пиzдит, что сборная прогрессирует и т.д.
Регистрация: 5.10.2011
№4 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:38) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Чтоб смотреть матч от лица Иньесты сам доплачу
Чтоб не видеть игры Глушакова, тоже сам готов заплатить


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:29) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Привык смотреть футбол в интернете, а не через телеэфир... Спасибо Первому каналу за Гусева... Придется смотреть по сопке, а не на официальном сайте... Карпина будет интересно послушать.
P.S.: интересно будут ли вести статистику количества извращенцев, которые будут 90 минут смотреть только на одного футболиста, в частности Глушакова?
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 20:25) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая идея - без комментариев. Особенно без комментариев Дементьева - оч уж у него голос противный. bowtie
Регистрация: 22.02.2013
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:23) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Уже не знают, как привлечь зрителей к этому УГ, исповедуемому сборной РФии


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
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