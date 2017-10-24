В Польше фанаты "Руха" до смерти избили фаната "Гурника" (видео)

Poland 24.10.2017

G?rnik Zabrze fan (26yo) brutally beaten by Ruch Chorz?w. A few days later he died in hospital. pic.twitter.com/E4MuwTsbQw — HooligansTV (@HooligansTV1) November 11, 2017

В Польше случился очередной скандал с болельщиками.Фанат клуба "Гурник" был жестоко избит группой лиц в масках. Люди в масках завалили 26-летнего молодого человека на землю и начали избивать. Они оставили его только тогда, когда мужчина не подавал признаков жизни.По данным местных СМИ, нападавшими были фанаты "Руха", которые также еще атаковали двух подростков.