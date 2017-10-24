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В Польше фанаты "Руха" до смерти избили фаната "Гурника" (видео)

В Польше случился очередной скандал с болельщиками.

Фанат клуба "Гурник" был жестоко избит группой лиц в масках. Люди в масках завалили 26-летнего молодого человека на землю и начали избивать. Они оставили его только тогда, когда мужчина не подавал признаков жизни.

По данным местных СМИ, нападавшими были фанаты "Руха", которые также еще атаковали двух подростков.

Сегодня, 21:16
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