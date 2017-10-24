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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В Польше фанаты "Руха" до смерти избили фаната "Гурника" (видео)
В Польше случился очередной скандал с болельщиками.
Фанат клуба "Гурник" был жестоко избит группой лиц в масках. Люди в масках завалили 26-летнего молодого человека на землю и начали избивать. Они оставили его только тогда, когда мужчина не подавал признаков жизни.
По данным местных СМИ, нападавшими были фанаты "Руха", которые также еще атаковали двух подростков.
Фанат клуба "Гурник" был жестоко избит группой лиц в масках. Люди в масках завалили 26-летнего молодого человека на землю и начали избивать. Они оставили его только тогда, когда мужчина не подавал признаков жизни.
По данным местных СМИ, нападавшими были фанаты "Руха", которые также еще атаковали двух подростков.
Poland 24.10.2017— HooligansTV (@HooligansTV1) November 11, 2017
G?rnik Zabrze fan (26yo) brutally beaten by Ruch Chorz?w. A few days later he died in hospital. pic.twitter.com/E4MuwTsbQw
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