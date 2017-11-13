Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Серхио Рамос выложил фотографию с Забивакой

Капитан сборной Испании Серхио Рамос в инстаграме выложил фото с талисманом чемпионата мира-2018 – Забивакой.

Фото Рамос сопроводил подписью: "Забивака и я говорим вам: Privet! Дух чемпионата мира уже здесь!"

Напомним, завтра испанцы в товарищеском матче в Санкт-Петербурге сыграют с Россией.

Теги: Рамос Сборная Испании
Сегодня, 20:47
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.