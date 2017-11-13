Серхио Рамос выложил фотографию с Забивакой

Zabivaka y yo os decimos: ?Privet! Esto ya huele a Mundial. Zabivaka and I say: Privet! It's already starting to feel like the World Cup! #Welcome2018 #WorldCup #VamosEspa?a A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Nov 13, 2017 at 7:58am PST

Капитан сборной Испании Серхио Рамос в инстаграме выложил фото с талисманом чемпионата мира-2018 – Забивакой.Фото Рамос сопроводил подписью: "Забивака и я говорим вам: Privet! Дух чемпионата мира уже здесь!"Напомним, завтра испанцы в товарищеском матче в Санкт-Петербурге сыграют с Россией.