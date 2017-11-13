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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Кайрат" официально объявил о подписании нового контракта с Аршавиным
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин подписал с "Кайратом" новый контракт, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.
Соглашение рассчитано на один сезон.
В составе алматинского клуба 36-летний футболист выступает уже на протяжении двух сезонов, полузащитник провёл 71 матч и забил 21 мяч.
Соглашение рассчитано на один сезон.
В составе алматинского клуба 36-летний футболист выступает уже на протяжении двух сезонов, полузащитник провёл 71 матч и забил 21 мяч.
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