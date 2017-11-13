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"Кайрат" официально объявил о подписании нового контракта с Аршавиным

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин подписал с "Кайратом" новый контракт, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон.

В составе алматинского клуба 36-летний футболист выступает уже на протяжении двух сезонов, полузащитник провёл 71 матч и забил 21 мяч.
Теги: Кайрат Аршавин
Сегодня, 22:23
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Всяк лучше чем великий ПО
Регистрация: 17.05.2015
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