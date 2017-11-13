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Дидье Дрогба в следующем году завершит карьеру

Нападающий "Финикс Райзинг" Дидье Дрогба объявил, что в следующем году завершит карьеру футболиста.

"Думаю, следующий сезон станет для меня последним. Надо когда-то останавливаться", - цитирует Дрогбу L’Equipe.

Напомним, ивуариец большую часть своей карьеры провел в "Челси".
Теги: Дрогба
Сегодня, 23:12
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