Дидье Дрогба в следующем году завершит карьеру

Нападающий "Финикс Райзинг" Дидье Дрогба объявил, что в следующем году завершит карьеру футболиста."Думаю, следующий сезон станет для меня последним. Надо когда-то останавливаться", - цитирует Дрогбу L’Equipe.Напомним, ивуариец большую часть своей карьеры провел в "Челси".