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Тони Кроос: во Франции ты либо переходишь в "ПСЖ", либо никуда

Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос высказал мнение об уровне чемпионата Франции.

"В целом чемпионат Франции неплохой, но, конечно же, всем известно, кто станет чемпионом. Так что либо ты переходишь в "ПСЖ", либо никуда. Что касается Бундеслиги, это сильный чемпионат и хороший вариант. Немецкий чемпионат я могу всем только порекомендовать", - приводит слова Крооса Goal.com.
Теги: Кроос ПСЖ
Вчера, 23:51
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