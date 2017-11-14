Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Эвандру приступил к тренировкам в общей группе "Халл Сити"

Полузащитник "Халла" Эвандру приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек сможет принять участие в матче 17-го тура чемпионшипа против "Ипсвича". Бразилец получил травму в предсезонной игре против "Бристоля".
Теги: Халл Сити
Сегодня, 02:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.