Эвандру приступил к тренировкам в общей группе "Халл Сити"

Полузащитник "Халла" Эвандру приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.Хавбек сможет принять участие в матче 17-го тура чемпионшипа против "Ипсвича". Бразилец получил травму в предсезонной игре против "Бристоля".