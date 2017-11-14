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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Мостовой: чтобы получить работу в российском клубе, нужны связи и знакомства
Бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой дал интервью испанскому изданию AS.
В частности, экс-футболист сборной России рассказал о причинах, по которым не может получить работу в одном из российских футбольных клубов.
"Российский футбол странный. Чтобы получить работу в клубе, тебе необязательно отыграть 25 лет. Для этого нужны связи и знакомства", - сказал Мостовой.
В частности, экс-футболист сборной России рассказал о причинах, по которым не может получить работу в одном из российских футбольных клубов.
"Российский футбол странный. Чтобы получить работу в клубе, тебе необязательно отыграть 25 лет. Для этого нужны связи и знакомства", - сказал Мостовой.
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