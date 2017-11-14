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Александр Мостовой: чтобы получить работу в российском клубе, нужны связи и знакомства

Бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой дал интервью испанскому изданию AS.

В частности, экс-футболист сборной России рассказал о причинах, по которым не может получить работу в одном из российских футбольных клубов.

"Российский футбол странный. Чтобы получить работу в клубе, тебе необязательно отыграть 25 лет. Для этого нужны связи и знакомства", - сказал Мостовой.
Теги: Мостовой
Сегодня, 02:23
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 02:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Странный футбол... Странные связи...
Регистрация: 2.08.2013
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