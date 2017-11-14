Джампьеро Вентура решил покинуть пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подал в отставку после того, как национальная команда не смогла пробиться на ЧМ-2018, сообщает Football Italia.Итальянцы уступили сборной Швеции в стыковых матчах ЧМ-2018 (0:1, 0:0).