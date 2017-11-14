Роман Зобнин: после травмы стал больше ценить футбол

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал о своих ощущениях после восстановления от травмы.– Я начал больше ценить футбол. Не скажу, что не ценил раньше. Но стал больше ценить. Раньше я мог себе позволить на тренировке подумать об усталости, о том, чтобы тренировка побыстрее закончилась. Было такое на сборах. А сейчас, получив травму, думаю, как я мог такое говорить. Это драгоценное тренировочное время. Ты здоров, может бегать, прыгать, играть в футбол.– Была боль, но терпимая. Мне говорили, что это нормально, все проходят через это. Все идет от головы, как ты настроен, что думаешь. Если ты на позитиве, то боли меньше, живется лучше. Сейчас есть небольшой страх, когда выходишь на поле. Этот страх, как мне сказали, продлится еще год.