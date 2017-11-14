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Роман Зобнин: после травмы стал больше ценить футбол

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал о своих ощущениях после восстановления от травмы.

– Очень часто игрок, получивший серьезную травму и выбывший надолго, меняется за время восстановления. Что это дало вам?

– Я начал больше ценить футбол. Не скажу, что не ценил раньше. Но стал больше ценить. Раньше я мог себе позволить на тренировке подумать об усталости, о том, чтобы тренировка побыстрее закончилась. Было такое на сборах. А сейчас, получив травму, думаю, как я мог такое говорить. Это драгоценное тренировочное время. Ты здоров, может бегать, прыгать, играть в футбол.

– Был страх какой-то?

– Была боль, но терпимая. Мне говорили, что это нормально, все проходят через это. Все идет от головы, как ты настроен, что думаешь. Если ты на позитиве, то боли меньше, живется лучше. Сейчас есть небольшой страх, когда выходишь на поле. Этот страх, как мне сказали, продлится еще год.

СЭ
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 07:59
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давай Рома.
Есть шанс побороться.
За зону ЛЧ так точно.
В чемпионство не верю. Слишком много отдали своих очков
Регистрация: 22.09.2007
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