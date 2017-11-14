Марко Трабукки: спасибо Буффону, наконец, мы закончили с ним и с де Росси и Бардзальи

Футбольный агент Марко Трабукки дал оценку тому, что сборная Италии не смогла выйти на ЧМ-2018.- Уже давно говорю, что уровень наших футболистов с годами все падает. Звезды, которые в 2006-м выиграли чемпионат мира, закончили карьеру. А новое поколение очень слабое. Люди говорят о мифическом Верратти… Но то, что в сборной вынуждены играть такие футболисты, как Буффон, де Росси, Кьеллини, которые почти мои ровесники, о многом говорит.Причин очень много, федерация будет разбираться. Надеюсь, Италия сделает выводы, как в свое время поступили во Франции, Бельгии, Швейцарии и Германии после неудач. Италия начнет с чистого листа. Потому что слишком просто винить тренера.Как говорят в Италии, рыба воняет с головы, поэтому виноват наш прекрасный президент федерации. Надеюсь, в ближайшие минуты он найдет мужество, чтобы подать в отставку.– Тот результат – большая заслуга Конте. Команда не имела состава на уровне Франции, Португалии или Германии. Надо было тогда сделать все возможное, чтобы Конте остался, но…Надеюсь, после матча со шведами итальянский футбол перевернул страницу. Спасибо большое Буффону, которого в России, по-моему, любят больше, чем в Италии, но с его стороны было бы правильным приостановить карьеру в сборной еще после двух неудач на чемпионатах мира. Это мое мнение, не люблю, когда спортсмены заставляют на себя смотреть до 40 лет. Многих это восхищает, но не меня. Спасибо Буффону, наконец, мы закончили с ним и де Росси, а также с Бардзальи.– Есть очень большой талант – Доннарумма. Наконец, он станет защищать цвета сборной, – сказал Трабукки.