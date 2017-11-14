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Виталий Мутко: у меня хорошие ожидания от игры с Испанией

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча между сборными России и Испании.

"Это блестящий спарринг, не каждый день играешь со сборной Испании, поэтому у меня хорошие ожидания от игры. Надеюсь, все будет нормально, болельщикам понравится и ребята получат дополнительный опыт. Вопрос в том, чтобы подготовиться к чемпионату мира.

Для нас такие матчи тяжелые и напряженные, но в целом нет такого, чтобы ребята провалили игру. Ни одна сборная в мире не может соперничать с испанцами в удержании и контроле мяча. Мы видели, что они делали с Италией (3:0), когда проехались по ней катком. Это технически оснащенная команда, в ней играют футболисты мирового уровня.

Ребята вообще не играют на таком уровне, они выступают в чемпионате России, а здесь все по-другому – скорости, мышление, квалификация футболистов, поэтому мы все порой огорчаемся результату. Но как готовиться, если не проходить через такие игры, как против Аргентины и Испании?" – передает слова Мутко "ТАСС".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 09:56
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:04) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Мутко, ты вообще дурак? матч с Аргами показал, что ни игра сборной России, ни организация матча не выглядели даже на троечку. Полный провал по всем фронтам. Что ты можешь ждать от Испании? Иногда кажется, что если дать Мутко по башке, он заулыбается от оргазма.

За что нам этот Мутко? Что с нами не так?


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На всю страну в эфир вещая
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