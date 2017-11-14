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Вячеслав Колосков: уверен, нам по силам показать достойную игру в матче с испанцами

Почетный президента РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о предстоящем матча сборной России против Испании.

"В матче с Испанией я жду от нашей сборной более успешной игры, чем во встрече с аргентинцами. Подопечным Станислава Черчесова в играх с сильными соперниками нужно решить две проблемы: научиться отбирать мяч и контролировать его. Это - задача тренерского штаба.

Необходимо показать достойную игру в матче с испанцами. Уверен, нашей команде это по силам", - передают слова Колоскова "Известия".
Теги: Колосков Сборная России
Сегодня, 09:59
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№2 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 10:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
научиться отбирать мяч и контролировать его. Это - задача тренерского штаба.

Да правда что ли два дебила с Мутным. Офуеть, это сборная страны, профи, получают миллионв, а этот мутак говорит чтоб научились мяч отбирать. Я в шоке от таких начальников ьывших и настоящих, поэтому и играют инвалиды у нас.
Идиоты очнитесь, мы в самой жопе с футболом, намкол вас всех.
Регистрация: 5.10.2011
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:04) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Ещё один Муткоподобный дебил.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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