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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Колосков: уверен, нам по силам показать достойную игру в матче с испанцами
Почетный президента РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о предстоящем матча сборной России против Испании.
"В матче с Испанией я жду от нашей сборной более успешной игры, чем во встрече с аргентинцами. Подопечным Станислава Черчесова в играх с сильными соперниками нужно решить две проблемы: научиться отбирать мяч и контролировать его. Это - задача тренерского штаба.
Необходимо показать достойную игру в матче с испанцами. Уверен, нашей команде это по силам", - передают слова Колоскова "Известия".
"В матче с Испанией я жду от нашей сборной более успешной игры, чем во встрече с аргентинцами. Подопечным Станислава Черчесова в играх с сильными соперниками нужно решить две проблемы: научиться отбирать мяч и контролировать его. Это - задача тренерского штаба.
Необходимо показать достойную игру в матче с испанцами. Уверен, нашей команде это по силам", - передают слова Колоскова "Известия".
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