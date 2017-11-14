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Главный тренер сборной Швеции: сидели в обороне и надеялись продержаться

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал ничью с "Италией" (0:0) и выход команды на ЧМ-2018 (первая игра - 1:0).

"Нам ничего не оставалось, как сидеть в обороне и надеяться на то, что сможем продержаться. Против столь мастеровитого соперника мы не могли играть иначе", – передает слова Андерссона официальный сайт УЕФА.
Теги: Сборная Швеции
Сегодня, 10:10
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