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Игроки сборной Швеции разнесли студию Eurosport после матча с Италией (видео)

Футболисты сборной Швеции после матча с Италией и выхода на чемпионат мира 2018 года разнесли студию Eurosport рядом с игровым полем.

После игры журналисты вели эфир, а шведы всей командой накинулись на них в порыве радости с песнями и танцами.

Теги: Сборная Швеции
Сегодня, 10:40
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(3)
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 11:28) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
вот у них нервы наверное были натянуты весь матч, малейшая ошибка и все. Вратарь у них молоток, и защита.
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё бы. Одну из самых титулованных сборных мира вынесли. То что у итальянцев проблемы с классными игроками, это проблемы итальянцев. Шведы просто сыграли как могли. Можно только поздравить. И по человечески пожалеть Буффона...
Регистрация: 27.04.2009
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:13) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Приятно смотреть на ребят) настоящая радость, искренняя !)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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