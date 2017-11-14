Игроки сборной Швеции разнесли студию Eurosport после матча с Италией (видео)

The Sweden side crash Eurosport's pitch-side studio as they celebrate going to the World Cup! ?? ? pic.twitter.com/x0BMN38fYK — Eurosport UK (@Eurosport_UK) November 13, 2017

Футболисты сборной Швеции после матча с Италией и выхода на чемпионат мира 2018 года разнесли студию Eurosport рядом с игровым полем.После игры журналисты вели эфир, а шведы всей командой накинулись на них в порыве радости с песнями и танцами.