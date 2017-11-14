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Ребров, Шунин, Крицюк и Коченков стали спонсорами детского фестиваля вратарского искусства

Российские вратари Артем Ребров, Антон Шунин, Станислав Крицюк и Антон Коченков стали спонсорами 11-го фестиваля вратарского искусства в честь легенды мирового футбола Льва Яшина, передает пресс-служба Детской футбольной лиги.

Мероприятие оказалось под угрозой срыва из-за проблем с банком, который финансировал фестиваль. Футболисты премьер-лиги решили взять расходы на себя.

Фестиваль пройдет 16 ноября в манеже "Спартака". Победителей конкурсов ждут призы, а всем участникам будут вручены подтверждающие их успешное обучение свидетельства, подписанные финансировавшими проект вратарями.
Сегодня, 10:43
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