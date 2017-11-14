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На матч Россия - Испания продано около 42 тысяч билетов

По состоянию на утро вторника, 14 ноября, на контрольный матч между сборными России и Испании продано почти 42 тысячи билетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Игра состоится на арене "Санкт-Петербург", в продажу поступило 56,5 тысяч билетов – это равно вместимости арены на Крестовском острове на матчах РФПЛ. На чемпионате мира 2018 года за счет временных трибун она возрастет до 68 тысяч мест.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:28
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(2)
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 12:18) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vovei
Не "продано", а роздано, ещё и бесплатным хавчиком потчивать будут, всё ради посещаемости!

Все... заткнись
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: vovei (Сегодня, 12:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не "продано", а роздано, ещё и бесплатным хавчиком потчивать будут, всё ради посещаемости!
Регистрация: 6.04.2017
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