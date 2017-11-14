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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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На матч Россия - Испания продано около 42 тысяч билетов
По состоянию на утро вторника, 14 ноября, на контрольный матч между сборными России и Испании продано почти 42 тысячи билетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.
Игра состоится на арене "Санкт-Петербург", в продажу поступило 56,5 тысяч билетов – это равно вместимости арены на Крестовском острове на матчах РФПЛ. На чемпионате мира 2018 года за счет временных трибун она возрастет до 68 тысяч мест.
Игра состоится на арене "Санкт-Петербург", в продажу поступило 56,5 тысяч билетов – это равно вместимости арены на Крестовском острове на матчах РФПЛ. На чемпионате мира 2018 года за счет временных трибун она возрастет до 68 тысяч мест.
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