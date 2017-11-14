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Роман Зобнин: приходил в "Спартак" как игрок замены, но спасибо судьбе, Ромуло "сломался"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о том, как осваивался в стане красно-белых.

– Первый матч в Лиге Европы мы играли с АЕК, по-моему. При температуре +40 на Кипре я впервые вышел на разминку и вижу, что я весь в красном, и все наши болельщики в красном. Я привык к болельщикам в синем. Привык к этому где-то к третьему-четвертому матчу, когда уже начал играть на "Открытие Арене".

– Было ощущение, что вас приобретают как игрока основного состава? У молодых талантливых игроков может затянуться вопрос адаптации.

– Согласен. Но я приходил в "Спартак" и думал, честно говоря, как буду выходить на замену на 10-15 минут, и для меня этого было бы достаточно. Но, спасибо судьбе, Ромуло, который наигрывался в центре поля, перед игрой "сломался". У Аленичева не было выбора, и он выпустил меня. Там уже дело было за мной: сыграть хорошо, показать себя, а дальше так и пошло по накатанной, – передает слова Зобнин "Россия 24".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 11:53
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(2)
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:48) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
вообще-то Аленичев его брал сразу, как игрока основы и говорил об этом в каком-то интервью, а Ромуло при Аленичеве играл мало и плохо, поэтому Зобнина и брали, который был здоров и очень подкупал своей мобильностью и жаждой борьбы!
Ромка, хорош вью давать, лучше иди тренируйся!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 12:11) #
  • +2
  •  (2)

брякнул с просони . или не так перевели двоечника
Регистрация: 9.04.2017
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:55) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Рома, е-мое, завязывай с интервью......


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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