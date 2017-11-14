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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Зобнин: приходил в "Спартак" как игрок замены, но спасибо судьбе, Ромуло "сломался"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о том, как осваивался в стане красно-белых.
– Первый матч в Лиге Европы мы играли с АЕК, по-моему. При температуре +40 на Кипре я впервые вышел на разминку и вижу, что я весь в красном, и все наши болельщики в красном. Я привык к болельщикам в синем. Привык к этому где-то к третьему-четвертому матчу, когда уже начал играть на "Открытие Арене".
– Было ощущение, что вас приобретают как игрока основного состава? У молодых талантливых игроков может затянуться вопрос адаптации.
– Согласен. Но я приходил в "Спартак" и думал, честно говоря, как буду выходить на замену на 10-15 минут, и для меня этого было бы достаточно. Но, спасибо судьбе, Ромуло, который наигрывался в центре поля, перед игрой "сломался". У Аленичева не было выбора, и он выпустил меня. Там уже дело было за мной: сыграть хорошо, показать себя, а дальше так и пошло по накатанной, – передает слова Зобнин "Россия 24".
– Первый матч в Лиге Европы мы играли с АЕК, по-моему. При температуре +40 на Кипре я впервые вышел на разминку и вижу, что я весь в красном, и все наши болельщики в красном. Я привык к болельщикам в синем. Привык к этому где-то к третьему-четвертому матчу, когда уже начал играть на "Открытие Арене".
– Было ощущение, что вас приобретают как игрока основного состава? У молодых талантливых игроков может затянуться вопрос адаптации.
– Согласен. Но я приходил в "Спартак" и думал, честно говоря, как буду выходить на замену на 10-15 минут, и для меня этого было бы достаточно. Но, спасибо судьбе, Ромуло, который наигрывался в центре поля, перед игрой "сломался". У Аленичева не было выбора, и он выпустил меня. Там уже дело было за мной: сыграть хорошо, показать себя, а дальше так и пошло по накатанной, – передает слова Зобнин "Россия 24".
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