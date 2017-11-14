Златан Ибрагимович: we are Zweden (фото)

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал выход шведской команды на чемпионата мира-2018."We are Zweden (мы Звеция), – написал Ибрагимович в твиттере. С буквы Z начинается имя экс-игрока сборной Швеции.