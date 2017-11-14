Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сборной Англии сыграет с главными неудачниками отбора к ЧМ-2018

Сборной Англии в марте сыграет два товарищеских матча, передает Sky Sports.

23 марта в Амстердаме - с командой Нидерландов, а 27-го числа - на "Уэмбли" с Италией. Напомним, голландцы и итальянцы не смогли пробиться на турнир в России.
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 12:57
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Капитан Зеленый СССР (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
СБОРНОЙ АНГЛИИ СЫГРАЕТ С ГЛАВНЫМИ НЕУДАЧНИКАМИ ОТБОРА К ЧМ-2018
"Сборной" ?
Может, все таки "сборная"?
Регистрация: 5.05.2013
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (2)
online

как по заказу


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.