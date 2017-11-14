Сборной Англии сыграет с главными неудачниками отбора к ЧМ-2018

Сборной Англии в марте сыграет два товарищеских матча, передает Sky Sports.23 марта в Амстердаме - с командой Нидерландов, а 27-го числа - на "Уэмбли" с Италией. Напомним, голландцы и итальянцы не смогли пробиться на турнир в России.