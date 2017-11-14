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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кубок чемпионата мира прибыл в Краснодар
Кубок чемпионата мира сегодня прибыл в Краснодар в рамках тура кубка. Трофей был презентован на стадионе "Краснодар".
В церемонии приветствия приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда, сборная Нигерии и посол чемпионата мира Анастасия Мыскина.
"Кубань принимает главный трофей чемпионата мира. Наша страна впервые стала хозяйкой такого великого и большого события. Футбол не просто спорт, а целая империя. Вы все видели, что творится на отборочных матчах мундиаля. Совсем скоро пройдет жеребьевка, и мы, Кубань, поймем, кто будет играть на нашем стадионе в Сочи.
Я безумно рад тому, что все желающие не только увидят этот кубок, но и смогут подойти к нему и сфотографироваться, что останется на память всей семьи", – сказал Долуда.
Кубок мира с 17 по 19 ноября будет доступен всем желающим в специальном шатре около арены. В рамках визита кубок посетит футбольную академию "Краснодара", Кубанский государственный университет и другие образовательные и спортивные учреждения города.
Р-Спорт
В церемонии приветствия приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда, сборная Нигерии и посол чемпионата мира Анастасия Мыскина.
"Кубань принимает главный трофей чемпионата мира. Наша страна впервые стала хозяйкой такого великого и большого события. Футбол не просто спорт, а целая империя. Вы все видели, что творится на отборочных матчах мундиаля. Совсем скоро пройдет жеребьевка, и мы, Кубань, поймем, кто будет играть на нашем стадионе в Сочи.
Я безумно рад тому, что все желающие не только увидят этот кубок, но и смогут подойти к нему и сфотографироваться, что останется на память всей семьи", – сказал Долуда.
Кубок мира с 17 по 19 ноября будет доступен всем желающим в специальном шатре около арены. В рамках визита кубок посетит футбольную академию "Краснодара", Кубанский государственный университет и другие образовательные и спортивные учреждения города.
Р-Спорт
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