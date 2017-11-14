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Кубок чемпионата мира прибыл в Краснодар

Кубок чемпионата мира сегодня прибыл в Краснодар в рамках тура кубка. Трофей был презентован на стадионе "Краснодар".

В церемонии приветствия приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда, сборная Нигерии и посол чемпионата мира Анастасия Мыскина.

"Кубань принимает главный трофей чемпионата мира. Наша страна впервые стала хозяйкой такого великого и большого события. Футбол не просто спорт, а целая империя. Вы все видели, что творится на отборочных матчах мундиаля. Совсем скоро пройдет жеребьевка, и мы, Кубань, поймем, кто будет играть на нашем стадионе в Сочи.

Я безумно рад тому, что все желающие не только увидят этот кубок, но и смогут подойти к нему и сфотографироваться, что останется на память всей семьи", – сказал Долуда.

Кубок мира с 17 по 19 ноября будет доступен всем желающим в специальном шатре около арены. В рамках визита кубок посетит футбольную академию "Краснодара", Кубанский государственный университет и другие образовательные и спортивные учреждения города.

Р-Спорт
Сегодня, 13:16
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